Ladri colpiscono durante la festa di Natale. Rubato anche il pesce per il cenone

AVERSA – Brutta sorpresa durante i giorni delle feste per una famiglia di Aversa, depredata del baccalà, appena preso presumibilmente per il cenone del 31 dicembre.

È quanto è avvenuto ieri, 24 dicembre, lungo la Variante ad Aversa.

“Parcheggiamo la macchina sulla Variante davanti alla banca. Ci sono le telecamere, dovrebbe essere sicuro”, racconta la donna sui social.

La storia continua così: “L’auto era vuota, nulla che potesse attirare l’attenzione di malintenzionati lasciato a vista. Nel bagagliaio qualche regalo da cambiare: un paio di scarpe e delle pantofole. Ma anche del baccalà sotto sale da portare al nord per San Silvestro.”

I malviventi, nonostante non si vedesse quanto fosse dentro al bagagliaio, hanno deciso di colpire quell’auto, portando via il baccalà per il veglione e tutto il resto.

“Ed io che proprio nelle ultime settimane dopo 17 anni al nord stavo provando a convincere mio marito di tornare a vivere nella nostra terra perché ‘ha ancora tanto da offrire’. Sono affranta delusa arrabbiata”, si concludi così una triste storia di Natale.