Ladri di rame in azione, telefoni muti e wi-fi ko: paese isolato

Nel mirino dei malviventi è finita una cabina Telecom situata nei pressi della casa comunale

CALVI RISORTA – Blackout totale delle comunicazioni a Calvi Risorta. L’intero sistema, dai telefoni fissi alle connessioni Wi-Fi, è andato fuori uso a seguito di un raid notturno messo a segno da una banda di malviventi, che ha preso di mira la cabina di distribuzione della rete Telecom, situata nei pressi della casa comunale, con accesso da Piazza Municipio.

I ladri hanno agito indisturbati, riuscendo ad asportare una grande quantità di cavi telefonici in rame, causando il collasso dell’infrastruttura di rete. Il furto ha provocato l’interruzione totale delle linee fisse, impedendo non solo le comunicazioni telefoniche, ma anche l’accesso a internet, con gravi disagi per cittadini, attività commerciali e uffici pubblici. A risentirne sono anche i servizi digitali legati a pagamenti, gestione amministrativa e attività lavorative.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici di Telecom, che hanno verificato l’entità del danno. Secondo fonti interne all’azienda, la situazione è attualmente in fase di valutazione

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta all’attenzione il fenomeno dei furti di rame, il cosiddetto “oro rosso”, ancora oggi molto ricercato sul mercato nero per il suo valore e la facilità di rivendita.