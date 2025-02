Ladri in azione con il proprietario in casa: in fuga con il bottino

Hanno agito in pieno pomeriggio non facendosi intimorire dalla presenza, in casa, del proprietario

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – Ladri in azione, in pieno pomeriggio, nella frazione di Casamare a Sessa Aurunca.

I malviventi non si sono fatti intimorire nemmeno dalla presenza in casa del proprietario nè dalla luce del sole avendo agito in pieno pomeriggio, Entrati nell’abitazione hanno arraffato quanto potuto e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.