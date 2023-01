Ladri in azione in via Vittorio Emanuele: rubata un’auto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Auto in sosta rubata, l’ira della vittima. L’altra sera una banda di ladri specializzata ha portato via una vettura in sosta presso via Vittorio Emanuele ad Aversa, si tratta di una Smart Forfor, il mattino seguente la vittima scendendo di casa ha fatto la scoperta. La vittima oltre ad aver sporto denuncia per l’accaduto ha deciso di segnalare l’accaduto. Questa la denuncia Alessandro M. “Fate attenzione ci sono Ladri di Auto che girano per Aversa si sono rubati anche la mia auto di famiglia.”