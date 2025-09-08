Ladri in villa mentre la famiglia è alla festa patronale, costretti alla fuga da una parente

Si sono introdotti nell’abitazione passando per il piano superiore ignari, però, che al piano terra era presente una parente dei padroni di casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CALVI RISORTA – Ieri, nella frazione di Visciano, alcuni ladri hanno tentato un furto in un’abitazione di Calvi Risorta, in località Martiri.

Approfittando dell’assenza dei proprietari impegnati nella tradizionale festa in onore di Maria Santissima delle Grazie, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione passando per il piano superiore ignari, però, che al piano terra era presente una parente dei padroni di casa che sentendo i rumori ha subito allertato le forze dell’ordine.

I ladri sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle autorità.