Ladri incalliti e amanti del cibo. Portati via conigli, galline, ma anche zucche e meloni

TEANO – Zucche ma soprattutto meloni. Migliaia di euro in frutta e verdura sono state rubati nella notte appena trascorsa a Teano, in un campo di un agricoltore del posto.

I malviventi, secondo le prime indagini degli inquirenti erano in sette, hanno preparato il furto giungendo in campagna con un camion ad hoc, preparato per portare via gli alimento pronti ad essere venduti.

Altro furto, invece, si segnala sempre a Teano, ma questa volta ad essere portati via sono stati polli, galline e conigli. I ladri hanno colpito con violenza il cane da guardia della fattoria.