Ladro casertano 22enne colpisce la nota trattoria Nennella di Napoli

SANT’ARPINO – Sarà il prossimo novembre il mese decisivo per Luigi Campanile, 21enne residente a Sant’Arpino, già noto alle cronache giudiziarie. La Prima Sezione del Tribunale di Napoli, con il giudice monocratico Cristiana Ziarabella, ha infatti fissato per quel periodo l’udienza preliminare a suo carico.

Campanile, difeso dall’avvocato Luigi Marrandino, si trovava ristretto ai domiciliari, per truffa agli anziani, dopo un periodo di detenzione a Poggioreale quando in concorso con un 22enne si è reso responsabile del furto di ben 500, 00 euro avvenuto nel maggio 2024 presso il noto locale “Nennella” di proprietà di Mariano Vitiello, situato in Piazza Carità a Napoli. Un furto con scasso, che, secondo le accuse, fu ripetuto anche in una successiva occasione, dopo due giorni, senza andare, però, a buon fine.

L’udienza preliminare di novembre sarà un momento cruciale per stabilire se le prove raccolte dalla Procura saranno sufficienti per procedere con il rinvio a giudizio del giovane.