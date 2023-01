L’amicizia su Facebook diventa un incubo. Donna minacciata: “Pagami o metto online le tue foto nuda”

AVERSA – È indagato per tentata estorsione ai danni di una 42enne napoletana.

Per questo motivo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aversa-Napoli Nord ha deciso per la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un 35enne residente ad Aversa.

L’uomo avrebbe chiesto ricariche del conto Postepay, arrivando a minacce, vessazioni e pretese di centinaia di euro, dopo che con la donna si erano scambiate alcune foto intime su Facebook.

Si tratta, quindi, di un chiaro caso di revenge porn.

La donna ha denunciato tutto ai carabinieri e l’uomo è stato arrestato. Scarcerato, in queste ore per lui è stato deciso il divieto di avvicinamento.