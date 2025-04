L’appuntamento a casa di una prostituta si trasforma in violenza: TRE ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

La casa di incontri a Santa Maria Capua Vetere diventa teatro di una brutale rapina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Caivano hanno eseguito oggi tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti individui, accusati di una brutale rapina ai danni di una donna straniera di origine cubana.

I fatti risalgono al 12 febbraio scorso, quando i tre uomini, dopo aver contattato telefonicamente la vittima per un incontro sessuale, si sono recati presso la sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere. Qui, la donna è stata sottoposta a violenze fisiche particolarmente crudeli: calci, pugni, schiaffi e ginocchiate hanno colpito il suo volto e altre parti del corpo. Gli aggressori l’hanno anche afferrata per i capelli, immobilizzata e imbavagliata, prima di rubarle circa 300 euro e darsi alla fuga.

Le indagini, ancora nella fase preliminare, hanno permesso di identificare i sospettati e ricostruire la dinamica dell’aggressione, raccogliendo elementi significativi a loro carico. Si precisa, tuttavia, che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino alla sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata in attesa del contraddittorio dinanzi al giudice, che potrà eventualmente escludere ogni loro responsabilità.

L’episodio ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza e della violenza contro le donne, soprattutto in un contesto già sensibile come quello di Caivano. Le autorità continuano a lavorare per garantire giustizia alla vittima e accertare ogni dettaglio della vicenda.