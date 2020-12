Latitante arrestato in Polonia

MONDRAGONE – Un cittadino polacco di 60 anni e’ stato arrestato da personale della Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in quanto destinatario di un Mandato di Arresto Europeo. L’uomo deve scontare una pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione, disposta a seguito di due condanne, una del Tribunale di Udine e l’altra di quello di Caserta, per fatti occorsi nel 2006 e nel 2007. Nelle due circostanze, il cittadino polacco veniva sorpreso, a Mondragone e a Malborghetto, alla guida di autovetture, mentre trasportava rispettivamente 55 e 116 kg di sigarette di contrabbando, di provenienza ucraina.

Nel corso del 2020, l’attivita’ di ricerca di latitanti della Questura di Udine ha portato al rintraccio, all’estero, di 20 soggetti, tutti stranieri, di 10 nazionalita’ (Romania 5, Albania 4, Marocco 2, Polonia 2, Moldavia 2, Repubblica Ceca 1, Ungheria 1, Croazia 1, Bosnia 1 e Repubblica Slovacca 1) individuati in 13 stati, in molti casi diversi da quelli di origine (Polonia, Svezia, Albania, Romania, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Croazia, Slovenia, Belgio, Francia). Il cumulo dei provvedimenti eseguito e’ pari a 115 anni di condanne, emesse per la commissione di reati di natura predatoria, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contro la persona e il patrimonio.