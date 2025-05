Latitante stanato in una villetta nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Casal di Principe, un 53enne, per una condanna a oltre 2 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio ed evasione, commessi tra il 2014 e il 2018 in provincia di Napoli.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno ricercato l’uomo, che si era reso irreperibile cambiando diversi domicili tra la provincia di Napoli e il litorale domitio. È stato rintracciato a Castel Volturno, all’interno di una villettain condizioni fatiscenti, nei pressi del fiume Volturno.

All’esito delle formalità, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.