L’attrice casertana in “Mare Fuori”: “Grande lavoro emotivo sul personaggio”

Interpreta la mamma di Mimmo

CASERTA – C’è anche un’attrice casertana in “Mare Fuori”, la serie di enorme successo di cui è stata appena lanciata l’attesissima terza stagione. Si tratta di Lia Carfora, che interpreta la madre di Mimmo.

47 anni, dopo una laurea in Matematica, si appassiona al teatro.

Prima di “Mare Fuori”, aveva già avuto un ruolo nella serie televisiva “Noi”, trasposizione italiana di “This is us”.

In Mare Fuori, Lia Carfora è una madre che non perdona il figlio per essere la causa della morte del padre. Domani sera, mercoledì, andranno in onda gli ultimi episodi di questa stagione, che ha riscosso un enorme successo.

“Per immedesimarmi nel ruolo – spiega Carfora – ho analizzato a lungo il personaggio. A livello emotivo ho cercato di abbracciarlo in tutte le sue sfaccettature. C’è sempre un contributo artistico ed emotivo dell’attore, perché è un grande osservatore dell’animo e dei comportamenti umani. Ho, quindi, voluto rappresentare il dolore di una madre che rifiuta il figlio per difendersi, che deve dire no, un no che ha avuto grande risonanza mediatica.”.