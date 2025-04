L’autostrada che unisce CASERTA e NAPOLI si blocca per il traffico

CASERTA – Il primo assaggio di controesodo si sta già facendo sentire. Dopo il weekend lungo di Pasqua, molti vacanzieri stanno tornando al Nord e le autostrade iniziano a riempirsi. Nonostante in tanti abbiano scelto di partire all’alba per evitare le ore più critiche, il traffico non ha tardato a farsi sentire.

Già da questa mattina, lunedì 21 aprile, il traffico sull’autostrada A1 ha iniziato ad aumentare sensibilmente. Le maggiori criticità si registrano all’altezza del casello di Caserta Sud, in direzione Nord, verso Roma. Qui si segnalano rallentamenti e code che in breve tempo hanno raggiunto il chilometro di lunghezza.

Insomma, il ritorno alla routine dopo le festività pasquali si preannuncia tutt’altro che semplice, soprattutto per chi ha scelto l’auto come mezzo di rientro. Gli automobilisti in viaggio dovranno armarsi di pazienza… e magari di qualche buona playlist.