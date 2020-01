Le buone imprese casertane guardano agli studenti del Giordani per offrire occasioni di lavoro. Il 26 gennaio l’OPEN DAY

CASERTA – Il Percorso per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) svolto dall’Innovation Team del ITI-LS Francesco Giordani di Caserta con a capo la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Serpico coadiuvata dai responsabili delle Funzioni Strumentali –Area 4 Prof. Antonio Di Giacomo e Prof.ssa Mara D’Angelo, dai Tutor interni che seguono l’impostazione dell’attività definite dal Dirigente Scolastico, dai Referenti di Dipartimento e dai singoli Consigli di Classe, con il supporto tecnico fornito dal dott. Giovanni Viggiano, referente ANPAL Servizi (Agenzia del Ministero Del Lavoro), e dal contributo dell’Ing. Elia Calabrò, Presidente della Commissione Innovazione e Industria 4.0 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ha prodotto un risultato di grande rilievo per la scuola casertana e campana.

Infatti, molte aziende presenti sul territorio cominciano a sperimentare l’utilità di collaborare con la scuola in primis e con gli ottimi studenti, veri talenti ed eccellenze presenti nel nostro Istituto frutto del lavoro continuo che tutto il personale docente della scuola profonde quotidianamente in tale direzione.

E’ di questi giorni l’accordo che la Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Serpico ha raggiunto con il Socio di Maggioranza e CEO della CONTAUTO DUE, dott. Maurizio Conte, che ha manifestato grande interesse per gli alunni dell’ITI-LS F.Giordani.

La CONTAUTO DUE è un’azienda del settore Automotive presente con i marchi Peugeot e Citroen, Gruppo PSA, sul territorio casertano e opera sia nel settore vendite di autovetture che nei settori tecnici di manutenzione di officina e management industriale, con figure professionali che hanno un notevole bagaglio culturale e tecnico, soprattutto nei settori della Meccanica e Meccatronica, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica e del Liceo Scientifico Scienze Applicate

Per la scuola questa è una novità assoluta, una sperimentazione che individua l’Istituto F. Giordani come Scuola di Eccellenza nazionale. L’azienda si propone nella scelta, cura e crescita professionale dei nostri alunni ad essere di supporto per assicurare il loro successo formativo coinvolgendoli nelle attività che saranno concordate con la dirigenza e con gli esperti della didattica e dei percorsi competenziali trasversali per l’orientamento (PCTO).

In tema di orientamento alle professioni del futuro e in relazione allo sviluppo dei talenti, spesso nascosti e sopiti nei nostri alunni, si può affermare che il Giordani continua nel suo lavoro nel far crescere le opportunità offerte ad ogni singolo alunno affinché ognuno trovi nella frequenza del nostro istituto la giusta strada per affermarsi nella vita.

Queste opportunità insieme a tutte le attività che si svolgono nell’Istituto saranno presentate in occasione dell’Open Day del 26 Gennaio 2020 a tutti i genitori che desiderano approfondire la conoscenza con i docenti gli studenti e il personale della scuola.