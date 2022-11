CASERTA – Vigili del fuoco ancora al lavoro in queste ore a Caserta per far fronte ai danni provocati dal maltempo. In via Caduti sul Lavoro, nei pressi dell’ufficio postale, si รจ reso necessario l’intervento con autogru, eseguito su un albero che rischia di cadere al suolo. Ancora, in via Tanucci, diversi arbusti sono finiti a terra. I residenti sono scesi in strada, nei pressi della pasticceria Chirico.

class="wp-block-image size-large"> class="wp-block-image size-large">