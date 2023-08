LE FOTO. Allarme amianto a Casertavecchia: lastre di eternit lungo le strade

La denuncia dell’Associazione D.E.A e Osservatori Civici Campania.

CASERTA. Nella serata di ieri durante un monitoraggio ambientale, da parte di alcuni volontari dell’Associazione D.E.A e Osservatori Civici Campania , effettuato in zona montana direzione Caserta Vecchia, lungo via della Pineta, ai bordi della strada veniva riscontrata la presenza di lastre ondulate di copertura di varia pezzatura in verosimile amianto al fine di dare una prima valutazione ai materiali , scendevano dall‘auto veniva eseguito un sopralluogo visivo per cercare di capire lo stato e la tipologia dei materiali ivi presenti. “All’ atto del nostro sopralluogo le lastre di copertura si presentavano usurate ,rotte e ricoperte da un monocromatico tappeto fungine scuro annerito dall’usura del tempo. Inoltre dalla verifica visiva non si riusciva a individuare la presenza di eventuali stampigliature di loghi identificativi e né tantomeno si riusciva a individuare la presenza di eventuali marchi di produzione. Da successive verifiche effettuate tramite google map si riscontrava che i suddetti materiali erano presenti già a ottobre 2022. Questo e un chiaro messaggio dell’interesse per la salute pubblica, dell’ambiente e pensare che per molto di meno chi viene pagato per vigilare gioca in casa e non si accorge di queste che dovrebbero rappresentare la priorità su tutto”.