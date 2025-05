LE FOTO. Auto in fiamme in A1: autostrada chiusa, traffico in tilt

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

MARCIANISE – Auto in fiamme in Autostrada A1 nei pressi del casello Caserta sud direzione Roma. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco al fine di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti. Il traffico veicolare gestito dagli agenti della polizia stradale risulta, al momento, chiuso in entrambe le direzioni.