LE FOTO. Auto in fiamme in autostrada: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri pomeriggio, domenica, verso le 18

CASERTA – Ieri pomeriggio verso le ore 18:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta sull’autostrada A1 al Km 705+950 in direzione Nord allertati da alcuni passanti per un incendio di un’autovettura. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio ormai propagatosi a tutto il veicolo, coinvolgendo anche la vegetazione adiacente la carreggiata, limitando i disagi per la circolazione autostradale.