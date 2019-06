LE FOTO AVERSA. INCREDIBILE. Ladro acrobata porta via un faldone dall’ufficio tecnico del Comune

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Incredibile, ladro acrobata porta via un faldone dall’ufficio tecnico del comune. Il fatto è avvenuto intorno alle 1:30 circa di stamani quando alcuni ragazzi, che affollavano piazza Municipio di Aversa, hanno notato un uomo sulla quarantina fare una cosa che ha dell’incredibile, ovvero è salito con grande maestria e destrezza su delle vecchie tegole di un tetto di una palazzina adiacente il comune normanno, poi arrivato nel punto che congiunge il predetto tetto al comune, ad attenderlo vi era uno scaletto, l’uomo non curante del fatto che ad assistere alla scena vi erano diversi avventori, è salito sul cornicione del palazzo municipale, precisamente quello del quarto piano che corrisponde all’ufficio tecnico dell’ente.

Il ladro, dopo una serie di tentativi, nel cercare un finestrone da cui entrare, è andato avanti e indietro diverse volte fino a quando non ne ha trovato uno spalancato, poi si è introdotto all’interno della palazzina. Dopo alcuni minuti, è uscito con un corposo faldone di documenti sotto il braccio ed ha ripetuto il percorso a ritroso, fino a fare perdere le proprie tracce.

Gli astanti sconvolti per quanto stava accadendo sotto i loro occhi, hanno allertato i Carabinieri di Aversa che sono giunti dopo poco. I militari si sono limitati a raccogliere le varie testimonianze dei presenti, avvisato contestualmente una pattuglia della Polizia Municipale Gli agenti, una volta sul posto, sono saliti nei predetti uffici per capire cosa fosse stato sottratto.

Al momento le indagini in corso sono condotte dai Carabinieri e dai caschi bianchi. Le ipotesi possono essere tante al momento, ma quello che è certo e che il furto era su commissione, probabilmente i documenti sottratti potrebbero scottare e per questo motivo dovevano sparire, proprio per evitare che qualcuno della nuova amministrazione o gli inquirenti potessero venirne in possesso. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda e cosa emergerà delle indagini certosine dei Carabinieri, anche perche è impensabile che chiunque possa fare una cosa del genere, sottrarre dei documenti da un ente e farla franca.