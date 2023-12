Grande rabbia e indignazione da parte della vittima

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ennesimo raid a danno delle auto in sosta. Questa volta è accaduto in via Aldo Moro, dove una vettura in sosta è stata danneggiata dalla banda dei finestrini che prima ha infranto i vetri e poi ha aperto la vettura per depredarla. Grande rabbia e indignazione da parte della vittima.