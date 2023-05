LE FOTO. AVERSA PREDA DEI CRIMINALI. Dopo i furti nelle scuole e le auto danneggiate, ora anche roghi in strada

AVERSA – La città delle cento chiese, dell’epica normanna in Campania (tanto cara ad Aversa) si sta trasformando pian piano in un luogo che, tra le sue caratteristiche, segnala anche un forte degrado.

E non parliamo solo di una condizione morale, di un’etica che, in realtà, pare assente in buona parte dei 104 comuni casertani e soprattutto in chi amministra la Terra di Lavoro – non stiamo parlando della violenta speculazione edilizia ad Aversa, ma la violenta speculazione edilizia ad Aversa sarebbe un ottimo esempio – ma ci riferiamo ad una condizione di assedio della criminalità nelle strade della città.

I furti nelle scuole ormai sembrano non potersi arrestare, con decine di plessi colpiti anche più volte dai malviventi. Ma un altro disagio enorme in città sono i danni alle automobili che i ladri, alla ricerca di oggetti di valore, depredano, provocando danni ingenti ai proprietari, anche solo per qualche spicciolo.

L’ultimo caso si segnala nella giornata di ieri, quando martedì sera in via Giotto il proprietario della sua auto ha trovato il finestrino distrutto, segnale chiaro di un’effrazione avvenuta.

Anche in periferia, poi, si segnalano atti criminali. Questa volta ci dobbiamo spostare in via Garofano, nei pressi del cimitero cittadino, dove sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti, con un odore acre che ha avvolto la zona e le abitazioni nei dintorni.