LE FOTO CASERTA. 18enne investito in scooter, vivo per miracolo

CASERTA – Momenti di paura ieri sera in via Appia Antica, nei pressi della Motorizzazione Civile, dove un ragazzo di 18 anni, D.M.R., è rimasto ferito in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura avrebbe effettuato una manovra per immettersi nell’area adiacente alla Motorizzazione, probabilmente per raggiungere un camion parcheggiato nei pressi. In quel momento, il giovane stava transitando lungo la carreggiata ed è finito rovinosamente a terra dopo l’impatto con il veicolo.

Fortunatamente, le conseguenze dell’incidente non sono state gravi. Il ragazzo ha riportato escoriazioni multiple e alcuni ematomi, ma è rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Caserta, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Piedimonte Matese per accertamenti.

Le autorità stanno ora verificando l’esatta dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.