LE FOTO. CASERTA. Albero rischia di cadere in testa ai passanti di piazza Cattaneo. 300 mila euro tra affidamenti e “lavoretti”, ma la manutenzione non esiste

CASERTA – Ritorniamo a parlare dell’albero a rischio crollo che ieri sera ha visto intervenire i vigili del fuoco tra piazza Cattaneo e piazza Pitesti (CLICCA E LEGGI L’ULTIM’ORA) .

Continua ad essere un problema serio della città la manutenzione del verde pubblico.

Centinaia di migliaia di euro sono stati spesi da questa amministrazione, quasi 300 mila euro nel solo 2022, tra incarichi e affidamenti diretti, tra cui quello discutibilissimo ad una società neonata di San Cipriano, in mano ad un venticinquenne di Casapesenna, la Venti.Due Costruzioni, il cui lavoro, a distanza di un anno dall’incarico, non abbiamo capito ancora esattamente a cosa avrebbe dovuto portare (CLICCA PER LEGGERE IL NOSTRO APPROFONDIMENTO) .

Tanti soldi spesi, pochissimi risultati con la conseguenza, però, che i vigili del fuoco sono costretti a lavorare spesso e volentieri nel capoluogo per evitare la caduta di alberi. Un rischio serio per l’incolumità delle persone, soprattutto in estate, soprattutto in una delle piazze più affollate di Caserta.

I caschi rossi sono stati costretti anche a lavorare in estrema difficoltà, visto che l’albero che stava cedendo si trovava nei pressi di un lampione e questo ha reso difficile le attività compiute con l’autoscala.

