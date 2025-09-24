LE FOTO CASERTA. Basta con le sciocchezze su alluvioni inesistenti. La città si allaga per il disastro di tombini e caditoie otturati

Un nostro lettore ha scattato le foto e ce le ha inviate

CASERTA – Ancora una volta, pochi minuti di pioggia intensa sono bastati per trasformare le strade di Caserta n fiumi in piena. Ma il problema, come denunciano residenti e commercianti, non è tanto la quantità d’acqua caduta, quanto la cronica mancanza di manutenzione di tombini e caditoie, ormai perennemente otturati.

Le immagini che pubblichiamo in questo articolo, scattate lungo la strada comunale per Tuoro, parlano chiaro: bocche di lupo ostruite da foglie, rifiuti e detriti, che impediscono il normale deflusso dell’acqua piovana, con conseguenze immediate e sotto gli occhi di tutti. Marciapiedi sommersi, auto in panne, negozi allagati.

La situazione è tanto più grave in vista dell’autunno, quando il rischio di precipitazioni frequenti è elevato. Eppure, nonostante le segnalazioni continue, in molte zone della città gli interventi di pulizia sembrano assenti da mesi, se non anni.