LE FOTO. CASERTA. Furgone in panne nel sottopasso della Reggia, traffico in tilt

E’ accaduto un’ora fa.

CASERTA Un furgone bloccato sulla salita del sottopasso della Reggia, quello della famosa transenna (per intenderci), ed è subito caos. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi ed il traffico è immediatamente andato in tilt. Lunghe code di automobili, fin da via Roma, e sul posto anche una pattuglia dei vigili urbani del capoluogo. Solo dopo la rimozione del furgone, la circolazione veicolare è rientrata nella normalità.