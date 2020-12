CASERTA – Il vento sviluppatosi nelle ultime ore ha prodotto danni innumerevoli.

I Vigili del Fuoco di Caserta sono stati impegnati su più fronti, allertati per eseguire interventi in molteplici zone della provincia. Al momento una loro squadra è impegnata in Corso Trieste, nel pieno centro di Caserta, dove sono caduti calcinacci da un palazzo.

Seguiranno aggiornamenti.