LE FOTO CASERTA. Via Madre Teresa di Calcutta chiusa da mesi: “Strada trasformata in accesso privato ai condomìni”

Disagi non indifferenti alla viabilità locale

CASERTA – Una segnalazione giunta in redazione mette in luce una situazione che, a detta dei residenti che si rivolgono a Casertace, ha ormai superato il limite della tollerabilità. In via Madre Teresa di Calcutta, nella zona di Petrarelle, la strada risulta chiusa al traffico da molto tempo, senza che vi sia alcun cantiere o segnalazione di lavori in corso.

A scrivere alla nostra redazione è una cittadina residente nella zona di Tuoro, che racconta:

“La cosa assurda è che non è presente nessun cantiere in quella zona. In poche parole è stata creata una strada privata ai residenti dei condomini di quella via. Noi residenti in Tuoro e Santabarbara usavamo molto quella strada, dato che ci collega facilmente alla zona del mercato di Caserta, ma ormai siamo tagliati fuori.”

La chiusura di via Madre Teresa di Calcutta crea infatti disagi non indifferenti alla viabilità locale, in particolare per chi da Tuoro e Sant’Barbara deve raggiungere rapidamente il mercato di Caserta o il centro cittadino.

L’assenza di segnaletica di lavori o di motivazioni ufficiali alimenta i dubbi dei residenti, che temono si sia di fatto trasformata una strada pubblica in un’area a uso privato, con conseguenze dirette sulla mobilità dell’intero quartiere.