LE FOTO DELLA PIENA. Volturno esonda, strade allagate e auto sommerse

CAPUA – Non si contano i danni registratisi dopo l’esondazione del fiume Volturno nei paesi della cosiddetta “Piana dei Mazzoni”.

Critica la situazione a Capua.

Si è allagato il sottopassaggio di Via S. Maria la Fossa, così come si sono allagate via Porta Fluviale (Santella), via Martiri di Nassirya, via La Monaca e via Brezza.

Sulla pagina Facebook “Insieme per Capua”, della quale pubblichiamo le foto, gli ultimi aggiornamenti: disagi alla circolazione all’altezza dello svincolo autostradale di Capua. Traffico intenso che si sviluppa già a partire dal cimitero di Capua, da un lato e da San Tammaro dall’altro, arrivando fino al Ponte Romano. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Cassino-Napoli permane sospesa tra Sparanise e Capua, per le avverse condizioni meteo. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. È stato attivato servizio sostitutivo con autobus.

