LE FOTO. FOLLIA DI NATALE. Auto distrutta durante gli auguri delle feste: sportelli lanciati per strada

Particolare quanto inaspettata violenza nel furto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Natale indignato ad Aversa, con il secondo caso di furto in un’auto parcheggiata lungo la variante della città normanna.

È stata un’amara sorpresa per un cittadino che ha trovato la propria vettura in sosta in viale della Libertà ad Aversa, completamente danneggiata, con le portiere sradicate e lasciate in strada.

Ormai al peggio non vi è mai fine.