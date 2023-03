LE FOTO. Gli scout di TEANO marciano per la pace: “Il nostro mondo, il nostro futuro di pace”

Presenti anche il sindaco Giovanni Scoglio e il Vescovo Mons. Giacomo Cirulli

TEANO (Pietro De Biasio) Domenica 26 febbraio, in occasione del Thinking Day2023, i gruppi scout Teano 1 e Teano 3 hanno organizzato un corteo per la pace, dal titolo “Il nostro mondo, il nostro futuro di pace”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, Libera, la cooperativa sociale La Strada e il Forum dei giovani, che hanno marciato insieme per le vie del centro storico e della città. Presenti anche il sindaco Giovanni Scoglio e il Vescovo Mons. Giacomo Cirulli. Lo scopo della manifestazione era quello di promuovere un messaggio di pace e di solidarietà tra i popoli, sottolineando l’importanza di un mondo più giusto e sostenibile. Il corteo è stato preceduto da una breve cerimonia di apertura, durante la quale i rappresentanti dei gruppi scout hanno ringraziato i partecipanti e spiegato gli obiettivi dell’iniziativa. In particolare, si è voluto evidenziare il ruolo fondamentale che i giovani possono svolgere nella costruzione di un futuro migliore per tutti, attraverso l’impegno e la volontà di agire concretamente per la pace e la giustizia. Durante la marcia, i partecipanti hanno sfilato con striscioni e cartelloni, sui quali erano riportati messaggi di speranza e di impegno per la pace. La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione e di preghiera con don Luigi Migliozzi, durante il quale i partecipanti hanno svolto il tradizionale “rinnovo

” riaffermando il loro desiderio di un mondo più giusto e sostenibile, in cui la pace sia la regola e non l’eccezione. In un momento storico in cui il mondo sembra diviso da conflitti e disuguaglianze, l’iniziativa dei gruppi scout Teano 1 e Teano 3 rappresenta un segnale positivo e di speranza per il futuro. Per chi scrive vedere i due gruppi scout lavorare insieme ha suscitato emozioni contrastanti. Da una parte, è stata una grande emozione vedere gli scout impegnati attivamente per un mondo migliore, attraverso la condivisione di valori come la pace e la solidarietà. Dall’altra parte, la scissione tra i due gruppi scout in passato ha suscitato una profonda delusione. Tuttavia, ciò che conta oggi è che i due gruppi scout abbiano saputo superare le divergenze del passato, unendo le forze per promuovere un messaggio di pace e solidarietà.