LA FOTO E IL VIDEO. Incendio minaccia le abitazioni. Arrivano i vigili del fuoco

AGG. ORE 12.00 – Le fiamme che hanno dato vita in primo momento ad un piccolo rogo di sterpaglie, nel terreno sito di fronte al deposito di auto, si sono propagate nel giro di pochi minuti, come si vede dal video che pubblichiamo. Il fumo infatti è visibile a molti metri di distanza.

Un veicolo, per precauzione, è stato portato via con un trattore per evitare che finisse in fiamme.

SAN PRISCO -(tp) Un incendio a S. Prisco, in via Tifatina, minaccia le abitazioni e un vecchio deposito di auto. Sul posto i vigili del fuoco di Caserta.