LE FOTO. Incendio nel centro di accoglienza casertano

CARINOLA – Paura all’alba di oggi a Casale di Carinola, frazione del comune di Carinola, dove un incendio è divampato all’interno di un centro di accoglienza per cittadini extracomunitari. L’allarme è scattato intorno alle 5:45, quando alcuni residenti hanno notato del fumo denso uscire dall’edificio di via Croce e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, afferente al Comando provinciale di Caserta. All’arrivo, i pompieri hanno trovato due stanze al primo piano già avvolte dalle fiamme. Grazie a un intervento tempestivo, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi al resto della struttura.

A prendere fuoco sono stati principalmente materassi e arredi. In supporto è giunta anche un’autobotte dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.