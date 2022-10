LE FOTO. La Reggia di Carditello in tv. Protagonista di un documentario su Raitre

SAN TAMMARO – Oggi pomeriggio la Reggia di Carditello è stata la protagonista di un documentario andato in onda su Raitre durante la trasmissione Geo&Geo, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Si è parlato della rinascita della piccola reggia borbonica. Non sono mancati riferimenti all’impianto degli alberi di gelso che portano il nome dei bambini che li hanno messi a dimora. Si è parlato inoltre degli allevamenti attualmente realizzati al suo interno, a partire dalle api, utilissime sentinelle del territorio circostante, per passare poi al Real Cavallo Persano, tornato a correre nel galoppatoio antistante la reggia, il quale ospitava, nel 700, fino a 30.000 persone, con il re Borbone che presiedeva alle manifestazioni dal tempietto centrale.

class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> class="wp-block-image size-large">