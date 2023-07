LE FOTO. LA TRAGEDIA. Da calciatore a maitre: la vita di un uomo buono distrutta in un attimo. Raffaele è morto sull’A1 davanti agli occhi del figlio ed ora si prega per il bimbo ricoverato al Santobono

CAPUA Un uomo buono, come lo definiscono in tanti sui social, Raffaele Lingelli, il 50enne residente a Saviano ma nato a Caserta, che è morto nel terribile incidente stradale avvenuto sull’A1, tra Capua e Caianello. Un uomo buono, un lavoratore, morto davanti agli occhi del figlio di 10 anni, ora ricoverato al Santobono.

La dinamica precisa dello schianto è ancora da verificare da parte degli agenti della polizia stradale di Caserta Nord. Il primo impatto sarebbe è avvenuto tra una Volvo, che era ferma in una piazzola di sosta, e la Fiat Panda guidata da Raffaele Lingelli.

La notizia della morte di Lingelli si è diffusa rapidamente nel Comune di Saviano, dove era molto conosciuto anche per la sua attività di maitre, avendo lavorato, tra l’altro, in molte cerimonie proprio nel circondario. Prima di dedicarsi a questa professione aveva anche militato nel Saviano Calcio. Ora non si può che pregare per suo figlio.

