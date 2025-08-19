LE FOTO MARCIANISE. Nuova voragine in via IV Novembre: “Segnalata alle autorità, ma si continua solo a rattoppare”

Diamo spazio ad una amara segnalazione

MARCIANISE – Ancora una voragine minaccia la sicurezza dei cittadini in via IV Novembre. La segnalazione arriva da un residente che ha documentato la nuova crepa nell’asfalto con foto allegate e ha allertato direttamente la polizia municipale, la quale dovrebbe a breve provvedere a installare una segnalazione temporanea.

La situazione si ripete a distanza di pochi anni: nella stessa strada, infatti, si erano già verificati due episodi simili. Il primo risale a due anni fa, quando un furgone sprofondò improvvisamente circa 20 metri più avanti rispetto alla nuova buca. Poco tempo dopo, una Fiat Panda rossa fu coinvolta in un altro cedimento dell’asfalto, a una decina di metri più indietro, nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Veneto. Allora la vicenda fu oggetto anche di un nostro articolo.

Il residente commenta amaramente:

“Resta il fatto che verranno poi a rattoppare, come hanno fatto anche nelle altre due buche oggetto di sprofondamenti, senza risolvere il problema. Tant’è che nello stesso tratto di strada si riaprono in continuazione nei medesimi punti rattoppati. Questo è lo stato dell’arte in città.”

Il timore è che, come già accaduto, i lavori si limitino a una copertura temporanea del danno, senza affrontare alla radice le possibili cause strutturali del cedimento del manto stradale: infiltrazioni, cedimenti sotterranei o problemi alla rete fognaria.

Con l’estate ancora in corso e il traffico ridotto, potrebbe essere l’occasione per un intervento strutturale e definitivo. In attesa, però, i cittadini continuano a segnalare, documentare e sperare in una risposta concreta.