LE FOTO MARCIANISE. Scarti di lavorazioni edili, plastiche, guaine bituminose, pneumatici fuori uso e rifiuti solidi urbani: sequestrate 6 tonnellate di rifiuti

MARCIANISE – Ancora un episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio casertano. Nella tarda mattinata di oggi, in via XXV Aprile a Marcianise, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e sottoposto a sequestro penale un ingente cumulo di scarti e materiali di risulta abbandonati lungo la pubblica via.

Secondo quanto accertato dai militari, l’ammasso occupava una porzione di terreno di circa 10 metri cubi e conteneva circa sei tonnellate di rifiuti misti: scarti di lavorazioni edili, plastiche, guaine bituminose, pneumatici fuori uso e rifiuti solidi urbani. Un deposito illecito, quindi, che rappresentava non solo un evidente deturpamento ambientale ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell’area, contestando a carico di ignoti il reato di gestione non autorizzata di rifiuti. L’area in questione, secondo quanto emerso, non è dotata di sistemi di videosorveglianza, circostanza che rende al momento più complesso risalire ai responsabili dello sversamento.

Le autorità competenti sono state informate per avviare le procedure di bonifica e messa in sicurezza del sito. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di controlli ambientali condotti dai Carabinieri nel territorio marcianisano, volto a contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti che da anni affligge l’area tra il Casertano e il Napoletano.

Le indagini proseguono per individuare i soggetti coinvolti nella gestione e nel trasporto dei rifiuti abbandonati.