LE FOTO. MARCIANISE. Violento scontro in via Musone, centauro ferito

Sul posto una pattuglia della polizia municipale impegnata nei rilievi del caso

MARCIANISE – Ieri sera, un incidente stradale ha scosso via Raffaele Musone, nei pressi della Farmacia Marino, dove un motociclo e un furgone si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118.

Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente una pattuglia della Polizia Municipale di Marcianise. Gli agenti hanno provveduto a gestire la circolazione veicolare, che ha subito notevoli rallentamenti, e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per permettere le operazioni in sicurezza e garantire i rilievi del caso, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato dall’incidente.

Le indagini sono in corso per determinare le responsabilità e le cause che hanno portato al sinistro