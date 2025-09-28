LE FOTO MARCIANISE. Violento scontro tra auto e moto in via San Giuliano

28 Settembre 2025 - 15:01

Questa mattina, domenica

MARCIANISE – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Marcianise, intorno alle 12:00. Il sinistro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate con forza lungo via San Giuliano.

L’urto è stato particolarmente violento: entrambi i mezzi hanno riportato seri danni, mentre il motociclista è stato scaraventato sull’asfalto a seguito dell’impatto, cadendo in modo rovinoso.

Immediatamente, alcuni passanti hanno allertato i soccorsi, preoccupati per le condizioni del centauro. Sul posto è giunta in breve tempo un’ambulanza del 118, il cui personale ha provveduto a prestare le prime cure al ferito direttamente sul luogo dell’incidente.

Al momento non sono ancora note le condizioni cliniche del motociclista, ma si spera che non abbia riportato conseguenze gravi.

