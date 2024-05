LE FOTO. PAURA IN CENTRO. Palazzo rischia il crollo: fuggi fuggi generale

Tegole sono venute già dallo stabile e solo per miracolo non hanno colpito i passanti.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Un vecchio palazzo in via XX Settembre rischia il crollo. Improvvisamente hanno iniziato a venire giù delle tegole che soltanto per caso non hanno colpito nessuno dei passanti. La strada è quella a destra, guardando dal Comune, quindi centralissima e come ogni mattina, anche stavolta, al momento del fatto, era affollatissima.

Sono stati alcuni dei passanti, che per poco hanno schivato le tegole, ad allertare i vigili urbani. La polizia municipale si è immediatamente portata sul posto e poco dopo sono arrivati i pompieri. L’area è stata transennata, in attesa dei maggiori provvedimenti previsti per il caso.