LE FOTO. Perde il controllo del tir e si schianta contro il guardrail: autista 55enne incastrato tra le lamiere e ferito

E’ accaduto questa notte poco dopo l’una. Le operazioni lunghe e complesse eseguite dai vigili del fuoco del distaccamento di Teano si sono completate questa mattina alle 5:30

SAN PIETRO INFINE – Questa notte, verso le ore 00:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sulla SS6, lungo il tratto di strada che collega San Pietro Infine con Isernia, nel comune di San Pietro Infine, per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autoarticolato il cui conducente, per cause da accertare, durante la marcia perdeva il controllo del grosso veicolo finendo la sua corsa, senza coinvolgere altri veicoli, contro il guardrail ed all’esterno della carreggiata, rimanendo incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Si tratta di G.G., 55enne di Andria. I Vigili del Fuoco, subito intervenuti sul posto, hanno liberato l’uomo dalle lamiere consegnandolo alle cure del 118. Sul posto, per il recupero del pesante veicolo, sono intervenute tre autogrù: una dal Comando di Caserta, una dal Comando di Isernia ed un’autogrú del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso, rese difficili anche a causa di una perdita di carburante dal serbatoio del veicolo, si sono concluse verso le 05:30. La strada è stata chiusa al traffico veicolare a causa della presenza di circa mille litri di gasolio sull’asfalto. Sul posto anche i carabinieri di Sessa Aurunca, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Anas.

class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">