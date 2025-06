LA FOTO. REGGIA DI CASERTA. Vaso e balaustra a rischio crollo nei pressi del ponte di Sala

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un episodio allarmante scuote uno dei luoghi simbolo del patrimonio artistico italiano. Dalle scorse ore, un vaso in pietra decorativa accompagnato da parte della balaustra è a rischio crollo pressi del suggestivo Ponte di Sala, all’interno del parco della Reggia di Caserta.

L’accaduto accende i riflettori sullo stato di conservazione del complesso monumentale e sulla sicurezza dei visitatori, sempre numerosi in ogni periodo dell’anno.

Il vaso, parte integrante dell’arredo del parco rischia di andare in frantumi. Non si tratterebbe solo di un danno al patrimonio culturale, ma di un segnale preoccupante che evidenzia criticità strutturali che non possono ignorate.

Si attendono ora risposte rapide e concrete da parte delle istituzioni competenti affinché la bellezza e la sicurezza di un luogo così simbolico siano realmente garantite.