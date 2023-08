LE FOTO. Rione Acquaviva è il festival del degrado. Carlo Marino dimentica (ancora) una delle aree più popolose di CASERTA

CASERTA – Continua a vivere, anzi, sopravvivere, nel totale abbandono il Rione Acquaviva, una delle aree più popolose della città di Caserta.

Mentre l’amministrazione comunale di Caserta si gonfia il petto con il piano strade, che prevede il rifacimento di 19 tratti viari del capoluogo, tanti hanno notato l’assenza da questo elenco di fortunate strade dell’area del Rione .

Lo avevamo segnalato già qualche giorno fa, cogliendo la combinazione che, mentre l’intera frazionedi Mezzano veniva asfaltata, restava nelle condizioni in cui è tuttora la via in cui abita il consigliere comunale di opposizione Dino Fusco (QUI LA FOTO) .

Se a Mezzano “paga” solo Fusco e i suoi vicini di casa di via Orticelli, per il Rione Acquaviva pagano tutti.

Resta ancora imbarazzante la condizione della pavimentazione stradale e del marciapiede, da via Acquaviva, passando per via Salerno e via Manzoni, giusto per citare due dei tratti più devastati.

Non sorprende, però, questa storia del rione Acquaviva, lasciata completamente abbandonata.

Chissà perché se ne parla solo in campagna elettorale di quest’area, quando, ad esempio, il sindaco Carlo Marino parlava di una nuova vita per il rione ma che, a due anni di distanza dalla seconda elezione a sindaco dell’avvocato di Puccianiello,

resta sempre più abbandonato a se stesso così come i suoi residenti.