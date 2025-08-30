LE FOTO. Rogo nella zona industriale, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro

La prontezza dell’intervento prima dei volontari della protezione civile e poi dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme

SAN PRISCO – Incendio, ieri pomeriggio, nella zona industriale di San Prisco. Immediato l’intervento degli uomini della protezione civile unitamente ai vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate in tre punti un’area grande circa un ettaro e hanno bruciato la vegetazione della zona. I volontari e i pompieri corsi sul posto si sono messi subito a lavoro per domare il rogo ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.