LE FOTO. Sacchi della spazzatura e pietre contro le finestre, vandali in azione in via Marchesi

Incuranti della presenza delle telecamere di videosorveglianza

LUSCIANO – Vandali in azione in piena notte in via Marchesi, a Lusciano. Almeno 10 ragazzini si sono resi protagonisti del lancio di sacchi di spazzatura e pietre contro le finestre di alcune abitazioni della zona incurante della presenza, sul posto, delle telecamere di videosorveglianza. Immagini che con molta probabilità saranno acquisite nelle prossime ore dalle forze dell’ordine al fine di risalire ai responsabili