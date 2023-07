LE FOTO. SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Diverse auto coinvolte, ci sono feriti

Un impatto avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì

CAPUA – Ci sono dei feriti, almeno due auto coinvolte, vigili del fuoco e ambulanze accorse sul posto.

Questo è il primo resoconto che possiamo darvi dell’incidente avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì 14 luglio, lungo il tratto autostradale che percorre la provincia di Caserta.

L’impatto è avvenuto al chilometro 710 dell’autostrada Roma – Milano, in direzione nord e il luogo dell’incidente è collocabile in un’area non lontana dal casello autostradale di Capua.

A breve seguiranno ulteriori aggiornamenti.