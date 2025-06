LE FOTO. Scontro frontale tra due auto: un trattore per evitarle si getta in un fosso. Due feriti

È successo pochi minuti fa. Sul posto 118 e polizia

SAN TAMMARO – Un incidente apparso molto grave per la dinamica e che alla fine ha prodotto solamente due feriti.

Solamente per modo di dire perché si tratta di due giovani che hanno ricevuto traumi significativi, anche se non gravissimi.

È successo in via Vaticale, nella zona che da San Tammaro dà verso Carditello e Casale di Principe. Coinvolto un trattore che ha fatto una manovra, cercando di evitare le due auto che si sono però scontrate frontalmente come si vede dalle fotografie.

I feriti sono due: M.A, 40enne di Teverola e P.C. 22 anni di Santa Maria Capua Vetere. Sul posto l’ambulanza del 118 e le auto della polizia provenienti dal commissariato di Santa Maria Capua Vetere.