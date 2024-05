LE FOTO. Tommaso De Simone confermato presidente della Camera di Commercio. Tutti i nomi del nuovo consiglio

Oggi la cerimonia d’insediamento nella storica sede di via Roma

CASERTA – Tommaso De Simone è stato confermato per acclamazione presidente della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Caserta. E’ chiaro che una conferma per acclamazione lasci nessuna discussione se non una valutazione altamente positiva sull’operato che De Simone ha realizzato in tutti gli anni della sua attività. Significativo il fatto che a proporre all’assemblea generale l’acclamazione del suo nome sia stato il presidente dell’Unione Industriali, Beniamino Schiavone, a dimostrazione della saldezza della relazione, rinforzatasi ulteriormente proprio nel corso della presidenza di Schiavone tra i rappresentanti degli imprenditori industriali e quelli della altre categorie produttive partendo da quelle del settore primario agricolo, da cui, ricordiamo Tommaso De Simone proviene. Qui sotto l’elenco completo di tutti i nomi che da oggi fanno parte del consiglio direttivo della Camera Commerci Claudia Sorbo, Giovanni Giugliano (comparto agricoltura); Beniamino Schiavone, Antonio Pezone, Ludovica Zigon e Valeria Barletta (comparto industria); Salvatore Petrella, Lucio Sindaco, Giulia Raiano, Rosa Nacca, Vincenzo Giannotti e Vincenzo De Matteo (comparto commercio); Luca Pietroluongo, Vincenzo Santo (artigianato); Enrico Amico (turismo); Maria Russo (trasporti); Luigi Della Gatta e Gennaro Ricciardi (servizi alle imprese); Pietro Pettrone (organizzazioni sindacali); Fortunato Giaquinto (consumatori);

“Sono emozionato e contento per la fiducia che il consiglio della Camera di Commercio con i presidenti delle associazioni di categoria della provincia hanno riposto nella mia persona! Continuerò il percorso già intrapreso per la valorizzazione della nostra provincia e per accompagnare le imprese del territorio nell’affrontare nel miglior modo possibile le sfide del futuro”. Questa la breve dichiarazione di Tommaso De Simone