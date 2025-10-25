Le Foto. Vandali assaltano Ufficio Postale “provvisorio”: poco prima dell’apertura

Si tratta di un container tecnologico che Poste Italiane Spa intendeva utilizzare tra pochi giorni in alternativa all’Ufficio di Teano centro in ristrutturazione interna

TEANO (redazione cronaca 3274466022 – [email protected]) – Le foto pubblicate in esclusiva da TeanoCe mostrano ciò che, purtroppo, molti temevano: il container che avrebbe dovuto ospitare temporaneamente l’Ufficio postale di Piazza Giovanni XXIII – in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione – è già finito nel mirino dei vandali.

La struttura, collocata nel parcheggio dell’ex scuola media di viale Sant’Antonio, è stata forzata da ignoti che si sono introdotti all’interno da una finestra, lasciando alle loro spalle sporcizia e disordine.

Le immagini, scattate in esclusiva per TeanoCe.it & CasertaCe.net, documentano chiaramente i segni del passaggio dei vandali e rilanciano un interrogativo che in città inizia a circolare con insistenza: quando e in che condizioni potrà effettivamente entrare in funzione il container-ufficio? Sul posto si sono già recati i carabinieri della stazione di Teano, agli ordini del Comandante Salvatore Canelli, che poi hanno raccolto un resoconto fotografico e avviato le indagini.