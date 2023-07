LE FOTO. VIALE CARLO III VIETATO. La pista per bici e pedoni nel degrado

CASERTA (g.v.) – Continuano le difficoltà per i cittadini di Caserta e San Nicola la Strada (soprattutto Caserta e San Nicola) nell’attraversare a piedi o in bici viale Carlo III.

Sono tante, infatti, le segnalazioni per quanto concerne la condizione di degrado dell’area, unico tratto che può essere utilizzato per percorrere viale Carlo III non su mezzi a motore, senza finire con il rischio concreto di essere travolti.

Nonostante il lavoro continuo della polizia municipale di San Nicola la Strada, le condizioni di questo tratto pedonale e ciclabile restano ancora pessime.