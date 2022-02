L’INCIDENTE LUNGO L’APPIA. Si cerca una Ford Focus, scappata dopo aver travolto la ragazza 14enne ora ferita in ospedale

È questo il modello dell’auto che alcuni testimoni hanno visto giungere da S.Maria C.V. e travolgere sulle strisce pedonali la ragazzina che trascorreva alcune ore spensierate del sabato sera

SAN PRISCO – Si cerca una Ford Focus, a quanto pare di colore grigio, vecchio modello. Alcuni testimoni oculari, ancor più della vittima – la giovanissima Simona P., 14 anni, di Sant’Andrea del Pizzone – l’avrebbero scorta distintamente mentre, proveniente da Santa Maria Capua Vetere, procedeva ad alta velocità in direzione Curti-Casapulla-Casagiove-Caserta.

Potrebbe trattarsi di un’auto utilizzata da persone extracomunitarie se dovesse essere confermata l’ipotesi di un modello molto datato della Focus. Naturalmente, anche questa è un’ipotesi, seppur fondata su una casistica abbastanza solida che racconta di tante auto usate e dismesse acquisite e utilizzate da immigrati molto spesso irregolari.

D’altronde, al di là della paura che un conducente d’auto prova nel momento in cui travolge una persona che attraversa le strisce pedonali, diventa a questo punto difficile ritenere che il motivo della fuga sia collegabile solamente all’episodio in sé per sé.

Probabilmente la persona o le persone di questa Focus avevano qualcosa da nascondere.

Fatto sta che l’auto si è dileguata a velocità ancora più sostenuta rispetto a quella che aveva connotato l’impatto con la giovane vittima, che si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’ospedale di Caserta, con un trauma cranico e commotivo, con una piccola lesione polmonare, oltre a ferite dolorose ma di più lieve entità.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della Stazione di San Prisco che, come è noto, dipende dalla Compagnia di Santa Maria C.V.

Molto si discute, nelle ultime ore, del problema delle videocamere di sorveglianza.

A San Prisco, cittadina che ha la fortuna ma anche la sfortuna di affacciarsi sull’Appia (arteria che fornisce occasioni di sviluppo ma anche significative criticità sul fronte dell’ordine pubblico), non funzionano.

Peraltro non si sa neppure se ce ne sia qualcuna nell’area in cui si è consumato l’incidente.

Per cui, nella ricerca di questa Ford Focus i Carabinieri sperano di acquisire qualche immagine utile da videocamere installate da imprenditori privati, da titolari ed esercenti di attività commerciali.

A quanto pare si stanno già verificando le immagini della telecamera installata dai titolari del distributore Gaffoil, che insiste nell’area che si trova di fronte al monumento romano della Conocchia, che costeggia a sua volta l’Appia.

Da lì la Focus è sicuramente transitata; da lì in poi, ha potuto infilare una delle tante traverse che si immettono sulla Statale.